Неутешительные результаты манкунианцев заставляют руководство клуба искать новых игроков, которые бы усилили команду. Эрик Тен Хаг заинтересовался 19-летним Жоау Невешем из Бенфики.

Тен Хаг признался, будет ли продавать Манчестер Юнайтед неудачника форварда

Как сообщает Corriere Dello Sport, португальский клуб не будет возражать против трансфера полузащитника. Впрочем, Манчестер Юнайтед придется выложить на стол 100 миллионов евро. Дело в том, что в контракте Жоау с Бенфикой прописана клаусула, и "орлы" не собираются ее уменьшать.

Невеш – воспитанник Бенфики. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах, отметившись одним голом.

Напомним, что за португальский клуб играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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