Невтішні результати манкуніанців змушують керівництво клубу шукати нових гравців, які б посилили команду. Ерік Тен Хаг зацікавився 19-річним Жоау Невешем з Бенфіки.

Тен Хаг зізнався, чи продаватиме Манчестер Юнайтед форварда-невдаху

Як повідомляє Corriere Dello Sport, португальський клуб не заперечуватиме трансферу півзахисника. Утім, Манчестер Юнайтед доведеться викласти на стіл 100 мільйонів євро. Річ у тому, що в контракті Жоау з Бенфікою прописана клаусула, і "орли" не збираються її зменшувати.

Невеш – вихованець Бенфіки. В поточному сезоні він зіграв у 25 матчах, відзначившись одним голом.

Нагадаємо, що за португальський клуб грає український голкіпер Анатолій Трубін.

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