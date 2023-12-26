"Марсьяль? Он не будет играть с Астон Виллой, он все еще нездоров. Относительно его будущего, то все идет к тому, что по окончании сезона его контракт не будет продлен.

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Есть ли вероятность его продажи в январе? Когда будут новости, я, конечно же, сообщу. Но мы не имеем цели продавать Марсьяля", – сказал нидерландский специалист в интервью клубному сайту.

Напомним, что Антони Марсьяль в текущем сезоне сыграл за Манчестер Юнайтед в 19 матчах, в которых забил два гола и оформил две результативные передачи. Форварда постоянно критикую в Англии за его низкую результативность. Действующее соглашение француза истекает летом 2024 года.

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