Манкунианцы рассматривают возможность подписания 32-летнего Антуана Гризманна, ранее не скрывавшего своего желания попробовать свои силы за пределами Испании. Такой шанс может появиться у него уже скоро.

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Манчестер Юнайтед готов платить Гризманну 21 миллион евро в год. Это втрое больше, чем форвард получает в Атлетико, сообщает Sport.

По информации El Nacional, английский клуб уже даже отправил представителей клуба в Испанию, чтобы провести первые переговоры с Гризманном и убедить его переехать на Олд Траффорд. Недавно француз заявлял, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории Атлетико. Чтобы догнать Луиса Арагонеса, ему нужно забить еще трижды.

Контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до 2026 года, хотя недавно появилась информация о его будущем продлении. В сезоне 2023/24 француз сыграл 16 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.

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