Манкуніанці розглядають можливість підписання 32-річного Антуана Грізманна, який раніше не приховував свого бажання спробувати свої сили за межами Іспанії. Такий шанс може з'явитися в нього вже незабаром.

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Манчестер Юнайтед готовий платити Грізманну 21 мільйон євро на рік. Це втричі більше, ніж форвард отримує в Атлетіко, повідомляє Sport.

За інформацією El Nacional, англійський клуб вже навіть відправив представників клубу до Іспанії, щоб провести перші перемовини з Грізманном і переконати його переїхати на Олд Траффорд. Не так давно француз заявляв, що хоче стати найкращим бомбардиром в історії Атлетіко. Щоб наздогнати Луїса Арагонеса, йому потрібно забити ще тричі.

Контракт Грізманна з Атлетіко розрахований до 2026 року, хоча нещодавно з'явилася інформація про його неминуче продовження. У сезоні 2023/24 француз зіграв 16 матчів, забив 12 голів та віддав 1 асист.

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