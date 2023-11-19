Вратарь Давид Де Хеа получил шанс продолжить карьеру в Интере Майами рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Сергеем Кривцовым.

После ухода из Манчестер Юнайтед летом 2023 года Давид Де Хеа до сих пор остается свободным агентом. Дэвид Бекхэм настроен переманить опытного экс-вратаря сборной Испании, отдавшего "красным дьяволам" 12 лет карьеры.

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Ранее 33-летний Де Хеа отклонил несколько предложений (в частности, им активно интересовались в Саудовской Аравии). Потенциальных покупателей отпугивали финансовые аппетиты испанца, получавшего высокую зарплату в МЮ. В последнее время серьезного интереса к вратарю от топ-клубов уже не было.

Бекхэм надеется, что это сыграет ему на пользу и убедит Де Хеа подписать контракт с Интером Майами, в составе которого выступают два звездных испанца – Серхио Бускетс и Жорди Альба, с которыми Давид играл в сборной. Об этом сообщает Express.

Напомним, Интер Майами в ближайшие три месяца не будет играть официальные матчи. Подопечные Херардо Мартино не смогли выйти в плей-офф МЛС-2023.

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