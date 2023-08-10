Защитник сборной Франции и Баварии Бенжамен Павар может продолжить карьеру в АПЛ.

Харри Магуайр вскоре должен покинуть манкунианцев. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг уже определился с кандидатом, которого он хочет видеть в линии защиты.

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Как сообщает L'equipe, манкунианцы планируют сделать Баварии предложение по Банжамену Павару в размере 30 миллионов евро. Француз хочет попробовать свои силы в новом чемпионате и рассматривает возможность переезда этим летом.

Бенжамен Павар перешел в Баварию в 2019 году. Его действующее соглашение с клубом действует еще один сезон. В общем французский защитник сыграл за мюнхенцев 162 матча, в которых забил 12 голов и отдал 12 ассистов.

Напомним, что Павар в составе сборной Франции завоевал титул чемпиона мира в 2018 году.

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