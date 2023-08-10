Захисник збірної Франції та Баварії Бенжамен Павар може продовжити кар'єру в АПЛ.

Харрі Магуайр незабаром має покинути манкуніанців. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вже визначився з кандидатом, якого хоче бачити в лінії захисту.

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Як повідомляє L'equipe, манкуніанці планують зробити Баварії пропозицію щодо Банжамена Павара у розмірі 30 мільйонів євро. Француз хоче спробувати свої сили в новому чемпіонаті і розглядає можливість переїзду цього літа.

Бенжамен Павар перейшов в Баварію у 2019 році. Його чина угода з клубом діє ще один сезон. Загалом французький захисник зіграв за мюнхенців 162 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 12 асистів.

Нагадаємо, що Павар у складі збірної Франції здобув титул чемпіона світу у 2018 році.

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