Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг в сезоне 2023/24 не рассчитывает на английского защитника из-за его постоянных провалов в защите, которые приводят к голам в ворота команды. У Харри Магуайра даже отобрали капитанскую повязку.

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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед согласился отпустить защитника в Вест Хэм. Клубы согласовали сумму трансфера, которая будет составлять 30 миллионов фунтов. Осталось обсудить лишь несколько деталей, чтобы завершить переход. "Молотобойцам" еще нужно договориться с Магуайром относительно личных условий, но в клубе верят, что трансфер вскоре будет оформлен.

Напомним, Харри перешел в Манчестер Юнайтед из Лестер Сити за 80 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году. В общем защитник сыграл за манкунианцев в 175 матчах, в которых забил семь голов и оформил пять ассистов.

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