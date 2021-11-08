Манчестер Юнайтед не хочет прощаться с Уле Гуннаром Сульшером, но все зависит от результатов.

Боссы МЮ планируют сохранить Уле Гуннара Сульшера в должности главного тренера по крайней мере до конца сезона, сообщает ESPN.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Отставку норвежского специалиста рассмотрят, если его подопечные финишируют вне топ-4 АПЛ. Также в клубе будут обращать внимание на успехи "красных дьяволов" в Лиге чемпионов.

Контракт Сульшера с Юнайтед рассчитан до лета 2024-го. После 11 туров АПЛ манкунианцы расположились на 5-й строчке. Ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет против аутсайдера АПЛ Уотфорда 20 ноября.

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