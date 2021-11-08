Манчестер Юнайтед не хоче прощатись з Уле Гуннаром Сульшером, але все залежатиме від результатів.

Боси МЮ планують зберегти Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера принаймні до кінця сезону, повідомляє ESPN.

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Відставку норвезького фахівця розглянуть, якщо його підопічні фінішують поза топ-4 АПЛ. Також у клубі звертатимуть увагу на успіхи "червоних дияволів" у Лізі чемпіонів.

Контракт Сульшера з Юнайтед розрахований до літа 2024-го. Після 11-ти турів АПЛ манкуніанці розташувались на 5-й сходинці. Найближчий матч Манчестер Юнайтед проведе проти аутсайдера АПЛ Уотфорда 20 листопада.

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