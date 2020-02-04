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Манчестер Юнайтед увеличит охрану Вудворда – в клубе опасаются новых нападений на функционера

21:33 45 Читати українською
Манчестер Юнайтед увеличит охрану Вудворда – в клубе опасаются новых нападений на функционера
Эд Вудворд и Алекс Фергюсон / Фото Манчестер Юнайтед

В Манчестере опасаются покушений на исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

На Олд Траффорд увеличат количество представителей охраны Эда Вудворда во время домашних поединков манкунианцев, сообщает The Times.

"Вудворд должен умереть", – фанаты Манчестер Юнайтед совершили нападение на дом исполнительного директора клуба

Работникам арены дали задание усилить безопасность функционера, после нападения фанатов МЮ на дом исполнительного директора. Тогда болельщики забросали здание файерами и выкрикивали лозунги об отставке Вудворда.

Фаны "красных дьяволов" связывают последние провалы клуба с неудачным руководством на высшем уровне. После 25-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед находится на 7-й строчке.

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Теги
Англия Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эд Вудворд
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