"Вудворд должен умереть", – фанаты Манчестер Юнайтед совершили нападение на дом исполнительного директора клуба

Особо радикальные поклонники Манчестер Юнайтед решили продемонстрировать свое недовольство работой руководства.

Несколько десятков человек устроили нападение на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда в Чешире, информирует Sky Sport. Нарушители забросали двор и здание файерами, выкрикивая при этом "Вудворд должен умереть". К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

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Манчестер Юнайтед уже сделал заявление по инциденту на своем официальном сайте. Клуб начал сотрудничество с полицией для выявления участников нападения и их наказания. Виновным грозит уголовная ответственность и пожизненный запрет посещения футбольных матчей.

Напомним, Вудворд стал исполнительным директором Манчестер Юнайтед в 2013 году, сменив на этом посту Дэвида Гилла. Основным претензиями фанатов "красных дьяволов" к функционеру являются провальная политика трансферов и назначения тренеров, которые не позволяют клубу восстановить ведущие позиции в Англии и Европе.

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