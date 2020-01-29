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"Вудворд должен умереть", – фанаты Манчестер Юнайтед совершили нападение на дом исполнительного директора клуба

10:51 61 Читати українською
"Вудворд должен умереть", – фанаты Манчестер Юнайтед совершили нападение на дом исполнительного директора клуба
Эд Вудворд / Фото из открытых источников

Особо радикальные поклонники Манчестер Юнайтед решили продемонстрировать свое недовольство работой руководства.

Несколько десятков человек устроили нападение на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда в Чешире, информирует Sky Sport. Нарушители забросали двор и здание файерами, выкрикивая при этом "Вудворд должен умереть". К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

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Манчестер Юнайтед уже сделал заявление по инциденту на своем официальном сайте. Клуб начал сотрудничество с полицией для выявления участников нападения и их наказания. Виновным грозит уголовная ответственность и пожизненный запрет посещения футбольных матчей.

Напомним, Вудворд стал исполнительным директором Манчестер Юнайтед в 2013 году, сменив на этом посту Дэвида Гилла. Основным претензиями фанатов "красных дьяволов" к функционеру являются провальная политика трансферов и назначения тренеров, которые не позволяют клубу восстановить ведущие позиции в Англии и Европе.

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Англия Видеоновости Эд Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольные фанаты
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