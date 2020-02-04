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Манчестер Юнайтед збільшить охорону Вудворда – у клубі побоюються нових нападів на функціонера

21:33 44 Читать на русском
Манчестер Юнайтед збільшить охорону Вудворда – у клубі побоюються нових нападів на функціонера
Ед Вудворд та Алекс Фергюсон / Фото Манчестер Юнайтед

В Манчестері остерігаються замахів на виконавчого директора клубу Еда Вудворда.

На Олд Траффорд збільшать кількість представників охорони Еда Вудворда під час домашніх поєдинків манкуніанців, повідомляє The Times.

"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу

Працівникам арени дали завдання посилити безпеку функціонера, після нападу фанів МЮ на будинок виконавчого директора. Тоді вболівальники закидали будівлю файєрами та вигукували гасла про відставку Вудворда.

Фани "червоних дияволів" пов'язують останні провали клубу з невдалим керівництвом на найвищому рівні. ПІсля 25-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед перебуває на 7-й сходинці.

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Теги
Англія Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ед Вудворд
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