Манкунианцы летом собираются избавиться от нескольких игроков, чтобы улучшить свое финансовое положение. По данным Inews, Манчестер Юнайтед планирует продать футболистов на 100 миллионов фунтов.

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На фоне интереса в Испании к Мейсону Гринвуду, руководство манкунианцев хотело бы выручить хорошую сумму за игрока. Сейчас нападающий выступает на правах аренды в Хетафе.

Кроме того, Манчестер Юнайтед может расстаться со Скоттом Мактоминеем и продать воспитанников Ганнибола Межбри и Альваро Фернандеса, которые играют в аренде. Также билет "на выход" получат Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Антони и Джейдон Санчо.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 32 баллами. От зоны Лиги чемпионов команда Тен Хага отстает на 11 пунктов.

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