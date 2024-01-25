Манчестер Юнайтед устроит распродажу на 100 млн – Тен Хаг планирует избавиться от 8 игроков
Руководство Манчестер Юнайтед планирует провести кадровую чистку команды.
Манкунианцы летом собираются избавиться от нескольких игроков, чтобы улучшить свое финансовое положение. По данным Inews, Манчестер Юнайтед планирует продать футболистов на 100 миллионов фунтов.
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На фоне интереса в Испании к Мейсону Гринвуду, руководство манкунианцев хотело бы выручить хорошую сумму за игрока. Сейчас нападающий выступает на правах аренды в Хетафе.
Кроме того, Манчестер Юнайтед может расстаться со Скоттом Мактоминеем и продать воспитанников Ганнибола Межбри и Альваро Фернандеса, которые играют в аренде. Также билет "на выход" получат Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Антони и Джейдон Санчо.
Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 32 баллами. От зоны Лиги чемпионов команда Тен Хага отстает на 11 пунктов.
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