Чичарито является воспитанником Чивас Гвадалахары, в составе которой дебютировал в профессиональном футболе. На своём официальном сайте мексиканский гранд объявил о возвращении 35-летнего Хавьера Эрнандеса без раскрытия условий контракта.

Опальная звезда Манчестер Юнайтед определился со своим будущим

Лучшие годы Эрнандеса прошли в Манчестер Юнайтед под руководством сэра Алекса Фергюсона. Он забил 37 мячей в 103 матчах за "красных дьяволов", после чего перебрался в Реал на правах аренды. В Мадриде карьеры Чичарито пошла на спад, и он уже больше никогда не выступал так ярко, как на Олд Траффорд. Впоследствии форвард успел поиграть за Байер, Вест Хэм, Севилью и Лос-Анджелес Гэлакси. В целом он забил в Европе 127 мячей.

Напомним, что Чичарито является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики (52 гола).