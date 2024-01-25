Манчестер Юнайтед влаштує розпродаж на 100 млн – Тен Хаг планує позбутися 8 гравців
Керівництво Манчестер Юнайтед планує провести кадрову чистку команди.
Манкуніанці влітку збираються позбутися кількох гравців, щоб поліпшити своє фінансове становище. За даними Inews, Манчестер Юнайтед планує продати футболістів на 100 мільйонів фунтів.
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На тлі інтересу в Іспанії до Мейсона Грінвуда, керівництво манкуніанців хотіло б виручити хорошу суму за гравця. Наразі нападник виступає на правах оренди в Хетафе.
Крім того, Манчестер Юнайтед може розлучитися зі Скоттом Мактомінеєм і продати вихованців Ганніболом Межбрі та Альваро Фернандеса, які грають в оренді. Також квиток "на вихід" отримають Аарон Ван-Біссака, Каземіро, Антоні та Джейдон Санчо.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмому місці в турнірній таблиці АПЛ з 32 балами. Від зони Ліги чемпіонів команда Тен Хага відстає на 11 пунктів.
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