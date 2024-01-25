Манкуніанці влітку збираються позбутися кількох гравців, щоб поліпшити своє фінансове становище. За даними Inews, Манчестер Юнайтед планує продати футболістів на 100 мільйонів фунтів.

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На тлі інтересу в Іспанії до Мейсона Грінвуда, керівництво манкуніанців хотіло б виручити хорошу суму за гравця. Наразі нападник виступає на правах оренди в Хетафе.

Крім того, Манчестер Юнайтед може розлучитися зі Скоттом Мактомінеєм і продати вихованців Ганніболом Межбрі та Альваро Фернандеса, які грають в оренді. Також квиток "на вихід" отримають Аарон Ван-Біссака, Каземіро, Антоні та Джейдон Санчо.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на восьмому місці в турнірній таблиці АПЛ з 32 балами. Від зони Ліги чемпіонів команда Тен Хага відстає на 11 пунктів.

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