Марокканець відіграє сезон 2023/24 за "червоних дияволів" на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу.

Ліверпуль завершив дорогий трансфер з Баварії

Деталі угоди розкривають інсайдери. МЮ заплатить Фіорентині 10 млн євро за оренду і наступного літа матиме право викупу ще за 25 млн. Амрабат все літо чекав саме пропозиції Юнайтед, ігноруючи Ліверпуль, Барселону та інші топ-клуби. Півфіналіст ЧС-2022 чудово знає Еріка Тен Хага, з яким перетинався в Утрехті.

Манчестер Юнайтед встиг оформити 4 новачків в останній день трансферного вікна. Крім 27-річного Амрабата, команду поповнили Баїндир, Регілон і Еванс.

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