Ливерпуль официально подтвердил переход 21-летнего хавбека из Баварии

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Инсайдеры раскрывают детали сделки. "Красные" заплатят Баварии 40 млн евро+5 млн бонусами, а сам нидерландец получил контракт на 5 лет. Гравенберх стал четвертым летним новичком Ливерпуля после Мак Аллистера, Собослая и Эндо. Юрген Клопп тотально перестроил свою полузащиту, компенсировав потери Фабинью, Хендерсона, Милнера, Кейта, Артура и Окслейда-Чемберлена.

Напомним, год назад Бавария заплатила Аяксу за Гравенберха 18,5 млн евро, но нидерландец не смог проявить себя. Хавбек провел 34 матча, из них только 6 в старте (в общей сложности не набралось даже 1000 минут).

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