Манчестер Юнайтед стремится осуществить трансфер лучшего бомбардира Серии А

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле попал в список трансферных интересов Манчестер Юнайтед.

Руководство манкунианского клуба в ближайшее трансферное окно намерено переманить форварда римского Лацио Чиро Иммобиле, сообщает Calcio Mercato.

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По информации издания, Чиро должен заменить Ромелу Лукаку, который прошлым летом перешел в Интер, а на его место "красные дьяволы" так никого и не купили. Контракт итальянца с Лацио рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал 7 результативных передач. Форвард "орлов" является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов.

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