Лацио повесил безумный ценник на Иммобиле

Римский Лацио определился с суммой, за которую готов отпустить своего лидера Чиро Иммобиле.

"Орлы" рассмотрят предложения от 80 млн евро, сообщает Tuttosport.

Три клуба Серии А заинтересованы в приобретении Иммобиле – агент рассказал о планах форварда

Результативный форвард находится на радарах многих клубов. Среди первых претендентов на Иммобиле называют Эвертон и Наполи. Также интерес к нему проявляют миланские гранды и несколько китайских клубов. Лацио, однако, не намерен прощаться с основной звездой, поэтому установил заоблачную цену.

В нынешнем сезоне Чиро Иммобиле провел 26 матчей в Серии А, в которых забил 27 мячей.

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