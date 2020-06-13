Манчестер Юнайтед прагне здійснити трансфер найкращого бомбардира Серії А

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле потрапив до списку трансферних інтересів Манчестер Юнайтед.

Керівництво манкуніанського клубу в найближче трансферне вікно має намір переманити форварда римського Лаціо Чіро Іммобіле, повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією видання, Чіро повинен замінити Ромелу Лукаку, який минулого літа перейшов у Інтер, а на його місце "червоні дияволи" так нікого і не купили. Контракт італійця з Лаціо розрахований до 30 червня 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється у 50 млн євро.

До слова, у нинішньому сезоні Іммобіле в 26 матчах італійської Серії А забив 27 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Форвард "орлів" є найкращим бомбардиром турніру і посідає п'яте місце за кількістю гольових пасів.

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