toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед прагне здійснити трансфер найкращого бомбардира Серії А

13:20 246 Читать на русском
Манчестер Юнайтед прагне здійснити трансфер найкращого бомбардира Серії А
Чіро Іммобіле / Getty images

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле потрапив до списку трансферних інтересів Манчестер Юнайтед.

Керівництво манкуніанського клубу в найближче трансферне вікно має намір переманити форварда римського Лаціо Чіро Іммобіле, повідомляє Calcio Mercato.

Лаціо повісив шалений цінник на Іммобіле

За інформацією видання, Чіро повинен замінити Ромелу Лукаку, який минулого літа перейшов у Інтер, а на його місце "червоні дияволи" так нікого і не купили. Контракт італійця з Лаціо розрахований до 30 червня 2023 року. Трансферна вартість футболіста оцінюється у 50 млн євро.

До слова, у нинішньому сезоні Іммобіле в 26 матчах італійської Серії А забив 27 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Форвард "орлів" є найкращим бомбардиром турніру і посідає п'яте місце за кількістю гольових пасів.

Зганьбив Клоппа та підкорив Індзагі – Чіро Іммобіле подолав шлях від вигнанця в Ювентусі до головної зірки кальчо

blog_ava
Розкішні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Понферрадіна
08:40
2910
Теги
Англія Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Зоря
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук