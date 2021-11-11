Манчестер Юнайтед из-за проблем в обороне попытается подписать Кунде в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

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Трансфер Рафаэля Варана не поправил игру в защите "красных дьяволов". Экс-звезда Реала все еще не смог набрать форму и уже дважды травмировался после своего перехода прошлым летом. Конкуренцию за Кунде Манчестер Юнайтед попытается навязать Челси, пытавшемуся приобрести защитника перед стартом сезона. Севилья не отпустила свою звезду за 50 млн евро.

К слову, Кунде отыграл в 13 матчах в текущем сезоне по Севилью, однако результативными действиями не отмечался.

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