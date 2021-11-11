Захисник Севільї Жюль Кунде може спробувати свої сили у англійській першості.

Манчестер Юнайтед через проблеми в обороні спробує підписати Кунде у зимове трансферне вікно, повідомляє AS.

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Трансфер Рафаеля Варана не виправила гру в захисті "червоних дияволів". Екс-зірка Реала все ще не зміг набрати форму та вже двічі травмувався після свого переходу минулого літа. Конкуренцію за Кунде Манчестер Юнайтед спробує нав'язати Челсі, який намагався придбати захисника перед стартом сезону. Севілья не відпустила свою зірку за 50 млн євро.

До слова, Кунде відіграв у 13 матчах у поточному сезоні за Севілью, проте результативними діями не відзначався.

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