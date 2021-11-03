Главный тренер Аль-Садда Хави уже готовится к кадровой революции в Барселоне – специалист выбрал список из 4 желаемых игроков.

Как сообщает El Nacional, самым желанным футболистом является Эрлинг Холанд, которого можно будет подписать за 75 млн евро следующим летом. Трансферу могут помочь хорошие отношения агента форварда Мино Райолы с президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Впрочем, все будет зависеть от финансового положения каталонцев.

Барселона на финише переговоров с Хави – менеджмент каталонцев вылетел в Катар

Также "блаугранас" связывают с возможным подписанием Погба, который со следующего лета станет свободным агентом. Переговоры с французом можно проводить уже с января, а его агентом также Мино Райола. Конкуренцию могут составить Реал, ПСЖ или Ювентус.

Дани Ольмо из РБ Лейпциг – еще одна опция усиления атакующего звена. Испанец стремится вернуться в родной клуб, а случиться это может уже в январе. Остается под вопросом, как именно будет оформлен трансфер – Барселона выплатит всю сумму сразу или с небольшой отсрочкой.

Завершается список Жюлем Кунде из Севильи. Трансфер француза называют самым сложным, поскольку андалусийский клуб требует центрбека не менее 80 млн евро. На Кунде также охотятся Челси, Реал и Манчестер Юнайтед.

"Мірча забув чарівний рушник": Динамо гірше за Алавес, провальні лідери – чи буде від Києва гол престижу в ЛЧ?