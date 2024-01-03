Как сообщает The Athletic, манкунианцы в последние месяцы следили за двумя игроками чемпиона Германии. Манчестер Юнайтед хотел бы привлечь в команду Томаса Мюллера. Вся сложность трансфера заключается в том, что немец недавно продлил соглашение с Баварией.

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Если в Манчестер Юнайтед решат прибегнуть к недорогой аренде игрока атаки, потенциальным новичком может стать партнер Мюллера по команде – нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. В этом сезоне он лишь 3 раза попадал в стартовый состав на матчи Бундеслиги.

Также руководство английского клуба заинтересовано в услугах лучшего бомбардира Штутгарта Сергу Гирасси, который забил 17 голов в 14 матчах. Но его переход будет зависеть от того, удастся ли Манчестер Юнайтед продать кого-то из своих игроков.

К тому же Манчестер Юнайтед контактировал с РБ Лейпциг по Тимо Вернеру. Отмечается, что манкунианцы следили за нападающим еще до его перехода в Челси в 2020 году.

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