Як повідомляє The Athletic, манкуніанці останніми місяцями стежили за двома гравцями чемпіона Німеччини. Манчестер Юнайтед хотів би залучити до команди Томаса Мюллєра. Вся складність трансферу полягає у тому, що німець нещодавно продовжив угоду з Баварією.

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Якщо в Манчестер Юнайтед вирішать вдатися до недорогої оренди гравця атаки, потенційним новачком може стати партнер Мюллєра по команді – нападник Ерік-Максім Шупо-Мотінг. Цього сезону він лише 3 рази потрапляв у стартовий склад на матчі Бундесліги.

Також керівництво англійського клубу зацікавлено у послугах найкращого бомбардира Штутгарта Сергу Гірассі, який забив 17 голів у 14 матчах. Але його перехід залежатиме від того, чи вдасться Манчестер Юнайтед продати когось зі своїх гравців.

До того ж Манчестер Юнайтед контактував з РБ Лейпциг щодо Тімо Вернера. Зазначається, що манкуніанці стежили за нападником ще до його переходу в Челсі у 2020 році.

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