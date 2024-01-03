Перес и Лапорта держат свои клубы в топ-3 / EFE

Журнал Forbes назвал новый рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Основными критериями оценки стали инфраструктура, состав и коммерческое положение на спортивном рынке.

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Первое место занял мадридский Реал. По оценке экспертов журнала, его стоимость составляет 5 млрд 490 млн евро. Второе место аналитики отдали Манчестер Юнайтед. Английский клуб сейчас находится в кризисе, но его цена все еще очень приличная – 5 миллиардов и 427 миллионов. Тройку замыкает Барселона. Каталонский клуб оценивается в 4 миллиарда 984 миллиона евро.

Следует отметить, что большинство клубов из топ-10 являются представителями АПЛ. Также в рейтинг не попала ни одна команда Серии А.

Топ-10:

1. Реал – 5,5 млрд

2. Манчестер Юнайтед – 5,4 млрд

3. Барселона – 4,9 млрд

4. Ливерпуль – 4,7 млрд

5. Манчестер Сити – 4,5 млрд

6. Бавария – 4,3 млрд

7. ПСЖ – 3,8 млрд

8. Челси – 2,8 млрд

9. Тоттенхэм – 2,5 млрд

10. Арсенал – 2,4 млрд

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