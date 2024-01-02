Манчестер Юнайтед провалился в Лиге чемпионов 2023/24, заняв последнее место в группе с Баварией, Копенгагеном и Галатасараем. Да и вообще, 2023 год стал для манкунианцев одним из худших в истории клуба. Одна из немногих новостей, давших определенный оптимизм фанатам МЮ, стал приход в клуб нового богатого совладельца. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Джиме Рэтклиффе – 71-летнем британском миллиардере, который попытается вытащить легендарный клуб из кризиса.

Самый богатый бизнесмен Англии официально приобрел долю Манчестер Юнайтед

Джим Рэтклифф фактически является уроженцем Манчестера – он родился в 1952 году в Фейлсворте (пригород мегаполиса). Его отец был столяром, а затем руководил фабрикой по производству мебели для лабораторий. Мама работала бухгалтером. По словам миллиардера, он является давним болельщиком Манчестер Юнайтед и своими глазами видел драму с Баварией в финале ЛЧ 1998/99. Рэтклифф был на трибунах Камп Ноу, когда подопечные сэра Алекса Фергюсона в компенсированное время забили два гола и стали лучшей командой Европы.

Новый совладелец МЮ инвестирует в клуб личные средства в сумме 300 миллионов долларов. Это без учета самого приобретения 25% акций Манчестер Юнайтед, за которые Джим Рэтклифф заплатил семье Глейзеров примерно 1,5 миллиарда евро. В общей сложности его состояние насчитывает почти 24 миллиарда долларов – в рейтинге Forbes англичанин занимает 76 позицию в мире. По другим данным, капитал Рэтклиффа составляет чуть ли не 30 миллиардов фунтов.

Откуда у него такие деньги? Рэтклифф является председателем правления химической компании INEOS, основанной в 1998 году. В 2021-м ее оборот составил 65 миллиардов долларов США и продолжает расти. Корпорация насчитывает около 26 тысяч человек на 194 предприятиях в 29 странах мира. INEOS производит растворители и другое сырье для практически всех товаров повседневного потребления – от мобильных телефонов и мебели до лекарств, продуктов питания и упаковок.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Джим Рэтклифф всю жизнь был связан с химией. Он получил соответствующее образование в Бирмингемском университете, который окончил в 1974-м. После этого будущий миллиардер работал в нефтяных компаниях Esso и BP (British Petroleum), а также в Courtaulds, занимавшейся производством тканей и химикатов. В конце 80-х годов начал развивать свои навыки в сфере финансов и изучал управленческий учет в Лондонской бизнес-школе. Это ему пригодилось при заключении ряда сделок, ведь в начале 90-х Джим Рэтклифф начал развивать свой бизнес.

Сначала он с партнером приобрели химическое подразделение BP за 40 миллионов фунтов, а уже через 2 года его оценили в 100 миллионов. История INEOS началась в 1998-м в Бельгии – это стоило Рэтклиффу 89 млн фунтов. С течением времени деятельность корпорации расширилась на другие страны – Бельгию, Италию, Германию, Шотландию, Францию и Канаду. Состояние Рэтклиффа выросло настолько, что несколько лет назад он стал самым богатым человеком Великобритании (правда, впоследствии потерял этот статус и сейчас занимает второе место). В 2020-м миллиардер сменил налоговую резиденцию, переехав в Монако, известное своим лояльным налоговым законодательством.

В последнее время Джим обратил внимание и на другие сферы, кроме химии. Он планирует создать новый автомобиль на базе Land Rover Defender, является одним из главных спонсоров команды Формулы-1 Mercedes, стал владельцем Ineos Grenadiers, представляющей велоспорт.

Но едва ли не самая интересная часть биографии английского богача – его досуг. Джим Рэтклифф полностью разрушает все стереотипы о классических миллиардерах. В довольно почтенном возрасте он вытворяет такое, что позавидуют и молодые. В частности, вместе со своими сыновьями бизнесмен побывал на Северном (2009 год) и Южном полюсах (2011-й).

"Это было одно из самых тяжелых моих приключений. Ты тянешь большие сани в условиях сильного мороза. Это не очень удобно. Потом эти сани нужно перетащить через гигантские глыбы льда. Нет ничего вдохновляющего в том, чтобы целый день на лыжах тащить 80-килограммовые сани. Но пройти таким образом 200 километров и попасть на Южный полюс – невероятные ощущения", – сказал миллиардер.

Рэтклифф обожает бег на длинные дистанции, участвовал в марафоне Des Sables, пролегавшем через пустыню Сахара. В свое время там же бегал и нынешний тренер ПСЖ Луис Энрике. Участники соревнований, среди которых был Джим Рэтклифф, преодолели 156 миль (251 км) в течение 6 дней. При этом нужно еще и нести на себе рюкзак с едой и водой. И это при температуре более 40 градусов по Цельсию.

Вообще, где испытание – там и английский миллиардер. Когда ему было 64 года, Джим решился на участие в триатлоне Ironman. Он проплыл почти 4 километра, проехал 180 км на велосипеде, после чего пробежал полную марафонскую дистанцию (более 42 км). Впечатляет!

В 2012-м – в честь своего 60-летия – будущий совладелец МЮ в составе группы из 12 человек (среди которых были его два сына и дочь) отправились в путешествие по югу Африки на мотоциклах. Происшествие длилось 100 дней, в один из которых Рэтклифф сломал три кости на ноге, а в больнице Намибии ему слишком туго наложили гипс. Настолько туго, что бизнесмен всерьез опасался ампутации. Он просто взял бензопилу, разрезал гипс, и вместо него попросил доставить лыжный ботинок, чтобы обеспечить неподвижность ноги. "Мне кажется, что я был первым человеком, носившим лыжный ботинок в жаркой Намибии", – шутил Джим Рэтклифф.

А еще в его активе восхождение на Маттерхорн – одну из самых высоких вершин Альп. Во время него Рэтклифф едва не потерял младшего сына Джорджа, которому на тот момент было 13 лет. Парень поскользнулся при спуске с горы, но гид вовремя отреагировал, задержав веревку. К слову, при выборе гида у Джима Рэтклиффа есть нетипичный главный критерий.

"Да, восхождение – это риск, но ты поднимаешься с гидом, который занимается этим всю жизнь. Я всегда пытаюсь выбрать гида, у которого есть жена и дети. Причина очень проста – ему есть что терять. 25-летнего гида-фанатика я не хочу", – отметил бизнесмен.

Еще до покупки части акций Манчестер Юнайтед Рэтклифф уже неоднократно пытался войти в английский футбол. Миллиардер ранее делал предложения о приобретении Челси и Ньюкасла, но потерпел неудачу. Лондонский клуб приобрел Тодд Бёли, а Ньюкасл – представители Саудовской Аравии. Несмотря на это, Джим уже владеет двумя европейскими клубами – швейцарской Лозанной и французской Ниццей. В итоге, в конце 2023-го ему все же удалось стать совладельцем Ман Юнайтед.

"Как уроженец Манчестера и человек, давно болеющий за команду, я очень рад, что мы смогли договориться. Коммерческий успех клуба обеспечил наличие денег для завоевания трофеев высочайшего уровня, но в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы привлечем глобальные знания и опыт группы INEOS, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства для будущих инвестиций в Олд Траффорд.

Мы здесь на долгосрочную перспективу и отдаем себе отчет в том, что впереди много вызовов и упорной работы, к которой мы подойдем со строгостью, профессионализмом и страстью. Мы стремимся работать со всеми в клубе – с правлением, персоналом, игроками и болельщиками – чтобы помочь клубу двигаться вперед.

Наши общие амбиции ясны. Мы все хотим увидеть Манчестер Юнайтед там, где он должен находиться – на вершине английского, европейского и мирового футбола", – первые слова Джима Рэтклиффа в статусе совладельца МЮ вселяют сдержанный оптимизм. Ведь, как известно, наличие больших денег – это еще совсем не залог успеха. Доказано тем же Челси, который после прихода Тодда Бёли потратил чуть ли не миллиард фунтов, но вместо достижения значительных спортивных результатов стал едва ли не главным посмешищем 2023 года.

"Заткнись, Гари, я делаю это для Кантона": игрок МЮ, которого вы не узнаете – эпическая проделка перед матчем ЛЧ