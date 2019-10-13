Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Манджукича – хорват переедет в АПЛ в январе

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич дал устное согласие на переход в Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

Марио Манджукич согласился на переход из Ювентуса в Манчестер Юнайтед зимой, сообщает Daily Star.

Манджукич отказался от соблазнительной суммы ради перехода в Манчестер Юнайтед

Манджукич не входит в планы главного тренера Ювентуса Маурицио Сарри – форвард не попал в заявку команды на Лигу чемпионов и не провел ни одного матча в Серии А. По данным итальянской прессы, Манджукич отклонил предложения из Северной Америки, так как еще хочет поиграть в сильнейших европейских чемпионатах.

Джан и Манджукич не попали в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.