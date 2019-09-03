Джан и Манджукич не попали в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Туринский Ювентус определился со списком игроков, которые будут иметь шанс выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

В заявку "Старой синьоры" попали 22 игрока, сообщает официальный сайт клуба.

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Не нашлось места в списке травмированному ветерану Джорджо Кьеллини, а также опытным хавбеку Эмре Джану и форварду Марио Манджукичу. Зато в перечне есть летний новичок Юве Аарон Рэмзи.

Полная заявка Ювентуса:

Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон

Защитники: Де Шильо, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Куадрадо

Нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, Бернардески

Напомним, что туринцы сыграют в группе ЛЧ против мадридского Атлетико, леверкузенского Байера и московского Локомотива. В первом туре ребята Маурицио Сарри встретятся с испанским грандом на Ванда Метрополитано.