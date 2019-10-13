Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукіча – хорват переїде в АПЛ у січні

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч дав усну згоду на перехід до Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Маріо Манджукіч погодився на перехід з Ювентуса до Манчестер Юнайтед взимку, повідомляє Daily Star.

Манджукіч відмовився від спокусливої суми заради переходу в Манчестер Юнайтед

Манджукіч не входить в плани головного тренера Ювентуса Мауріціо Саррі – форвард не потрапив до заявку команди на Лігу чемпіонів і не провів жодного матчу в Серії А. За даними італійської преси, Манджукіч відхилив пропозиції з Північної Америки, так як ще хоче пограти в найсильніших європейських чемпіонатах.

Джан і Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів

Нагадаємо, хорват перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.