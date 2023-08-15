Магуайр был близок к переходу в Вест Хэм за 30 млн евро, однако трансфер, похоже, не состоится, сообщает The Guardian.

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Все из-за того, что Харри хочет получить от Манчестер Юнайтед дополнительные выплаты в размере 7 млн фунтов стерлингов за выход в ЛЧ. Интересно, что защитник получил предупреждение от наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, что в случае отсутствия стабильного места в стартовом составе Магуайр может не поехать на Евро-2024.

Напомним, что Харри остается самым дорогим защитником в истории футбола – Манчестер Юнайтед в свое время заплатил Лестеру 87 миллионов евро. Впрочем, из-за частых провалов Магуайра оценивают теперь лишь в 20 млн.

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