Манчестер Юнайтед рискует остаться с Магуайром – экс-клуб Ярмоленко отказался по необычной причине
Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр, скорее всего, останется "красным дьяволом".
Магуайр был близок к переходу в Вест Хэм за 30 млн евро, однако трансфер, похоже, не состоится, сообщает The Guardian.
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Все из-за того, что Харри хочет получить от Манчестер Юнайтед дополнительные выплаты в размере 7 млн фунтов стерлингов за выход в ЛЧ. Интересно, что защитник получил предупреждение от наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, что в случае отсутствия стабильного места в стартовом составе Магуайр может не поехать на Евро-2024.
Напомним, что Харри остается самым дорогим защитником в истории футбола – Манчестер Юнайтед в свое время заплатил Лестеру 87 миллионов евро. Впрочем, из-за частых провалов Магуайра оценивают теперь лишь в 20 млн.
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