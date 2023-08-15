Магуайр був близький до переходу до Вест Хема за 30 млн євро, однак трансфер, схоже, не відбудеться, повідомляє The Guardian.

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Все через те, що Харрі хоче отримати від Манчестер Юнайтед додаткові виплати у розмірі 7 млн фунтів стерлінгів за вихід у Лігу чемпіонів. Цікаво, що захисник отримав попередження від наставника збірної Англії Гарета Саутгейта, що в разі відсутності стабільного місця в стартовому складі Магуайр може не поїхати на Євро-2024.

Нагадаємо, що Харрі залишається найдорожчим захисником в історії футболу – Манчестер Юнайтед свого часу заплатив Лестеру 87 мільйонів євро. Втім, через часті провали Магуайра оцінюють тепер лише в 20 млн.

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