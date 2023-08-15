Манчестер Юнайтед ризикує залишитись з Магуайром – екс-клуб Ярмоленка відмовився через незвичну причину
Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр, скоріш за все, залишиться "червоним дияволом".
Магуайр був близький до переходу до Вест Хема за 30 млн євро, однак трансфер, схоже, не відбудеться, повідомляє The Guardian.
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Все через те, що Харрі хоче отримати від Манчестер Юнайтед додаткові виплати у розмірі 7 млн фунтів стерлінгів за вихід у Лігу чемпіонів. Цікаво, що захисник отримав попередження від наставника збірної Англії Гарета Саутгейта, що в разі відсутності стабільного місця в стартовому складі Магуайр може не поїхати на Євро-2024.
Нагадаємо, що Харрі залишається найдорожчим захисником в історії футболу – Манчестер Юнайтед свого часу заплатив Лестеру 87 мільйонів євро. Втім, через часті провали Магуайра оцінюють тепер лише в 20 млн.
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