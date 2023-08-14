Этим летом "молоты" выгодно продали Деклана Райса и вскоре могут потерять Лукаса Паката, на которого претендует Ман Сити. За экс-капитана Вест Хэма Арсенал уже заплатил более 100 млн евро, а переход бразильца оценивают подобными цифрами.

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По информации talkSPORT, значительную часть из этих доходов Вест Хэм может отправить обратно в Манчестер. Правда, в красную его часть. Лондонцы очень близки к трансферу Харри Магуара, которому нет места в команде Эрика Тэн Хага.

Кроме того, "молоты" хотят пригласить еще двух игроков МЮ. Если уговорить Скотта Мактоминая не удалось, то переговоры относительно Антони Марсьяла только-только стартовали. "Красные дьяволы" оценили француза в 60 миллионов евро, а сумма трансфера Магуайра составит около 30 миллионов.

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