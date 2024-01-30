Английский форвард пропустил тренировку из-за поездки в Белфаст, где посетил с другом ночной клуб. Руководство Манчестер Юнайтед провело дисциплинарную встречу с Рашфордом.

Звезде Манчестер Юнайтед грозит немалый штраф – он пропустил тренировку через вечеринку

Согласно информации BBC, манкунианцы рассмотрели дело футболиста и закрыли его. 26-летний нападающий вернется к тренировкам с командой. Руководство Манчестер Юнайтед не планирует исключать Рашфорда из состава из-за его поступка. Не исключено, что он сыграет в четверг, 1 февраля, против Вулверхэмптона.

Напомним, в текущем сезоне Маркус Рашфорд сыграл за манкунианцев в 26 матчах, забив четыре гола и оформив шесть результативных передач.

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