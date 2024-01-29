Английский нападающий не принимал участия в матче Кубка Англии против Ньюпорта (4:2). Эрик Тен Хаг заявил, что Маркус Рашфорд заболел и чувствует себя не очень хорошо. Впрочем, звезда Манчестер Юнайтед накануне пропустил также тренировку из-за вечеринки, которую он посещал в Белфасте.

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Как сообщает The Sun, Рашфорд летал к другу Ро-Шонану Уильямсу, который играет за Ларн. Оба игрока посещали ночной клуб. Поскольку Маркус пренебрег правилами Манчестер Юнайтед, клуб планирует наказать нападающего. Ожидается, что штраф состоять 650 тысяч фунтов.

Напомним, в текущем сезоне Маркус Рашфорд сыграл за манкунианцев в 26 матчах. В его активе четыре гола и шесть результативных передач.

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