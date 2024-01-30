Матч Ноттингем Форест – Арсенал состоится сегодня, 30 января, на стадионе "Сити Граунд". Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на Setanta Sports.

Зинченко прочат потерю наставника – каталонская пресса разродилась сенсационным инсайдом не без нюансов

Новость об уходе Хави из Барселоны больше всего ударила по нервам фанатов Арсенала, ведь испанская пресса разгоняет новости об назначении Микеля Артеты на его место. Все английские СМИ и лондонские инсайдеры бросились опровергать эту информацию – в конце концов сам коуч "канониров" заявил, что это фейк.

Только вот новый контракт с Арсеналом тренер подписывать не спешит, а каталонские газеты явно подают сигнал Микелю. Как бы там ни было, а пока что Артета находится в Северном Лондоне – и у него очень много работы. "Пушкарей" необходимо вернуть в чемпионскую гонку, ведь команда после 3-матчевой безвыигрышной серии в АПЛ отстала от вершины на 5 очков.

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И это мы ещё о поражении от Ливерпуля в Кубке не вспоминаем. Правда, на провальном отрезке лишь матч с Фулхэмом выглядел ужасно – а в общем-то дела не такие уж плохие. Арсенал за этот период наиграл на 7,48 ожидаемых голов, однако забил только 2 реальных. Были надежды, что эту проблему закроют подписанием Айвена Тоуни или Виктора Осимхена, но Микель Артета официально заявил – зимних трансферов не будет.

Впрочем, в поединке с Кристал Пелас "пушкарей" прорвало и без Осимхенов. Коллектив отгрузил в ворота "орлов" целых 5 голов, причем сработала тактическая новинка от Николя Жовера (тренера по стандартам) – угловые подавал Райс. Уже вторая подача принесла ассист на Габриэля, хотя за карьеру Деклан исполнил всего 20 навесов из корнеров. Биг Габи, кстати, оформил дубль – бразилец является главной ударной силой на стандартах.

Статистика приемов мяча в штрафной (box recieved) и ожидаемых голов среди центрбеков АПЛ

Сверкал и Зинченко, которому удалось стать третьим по ожидаемой остроте, да ещё и завершить матч без пропущенных голов. Английские эксперты сразу же потеряли интерес к обсуждениям, как Александр отбирает у Арсенала чемпионство. Куда-то исчез Майкл Оуэн, и ничего об уязвимости "канониров" не сказал Фил Невилл. Никаких заявлений не слышно от легенд клуба – Пола Мерсона и Иана Райта. Наверное, что-то случилось.

Вряд ли британские Леоненки видели статистику ожидаемой остроты, в которой украинец входит в топ-5 футболистов Арсенала. Да и его проблемы позади переоценены – у обороны лондонцев проблемы имеют структурный храктер. Так, без Саши команда проиграла Фулхэму и Ливерпулю, пропустив 4 гола. Часть из них прилетела из-под Кивиора, которому доверяют прикрывать левый фланг в отсутствие Зинченко или Томиясу.

Но стал ли разгром Кристал Пелас точкой выхода из кризиса? Пока что говорить рано. Нужна победная серия, причем с убедительной игрой – только тогда можно будет заявлять об Арсенале, как о реальном претенденте на золото АПЛ. И разгоняться нужно уже сейчас, ведь Ливерпуль ушёл в отрыв, а Манчестер Сити привык набирать ход именно в конце зимы.

Ноттингем кажется прекрасным вариантом для "взлёта". Подопечные Нуну Эшпириту Санту держатся всего в 4 очках от зоны вылета, а скоро с них снимут значительную часть набранных баллов. В трёх из четырех последних матчей "лесники" пропускали минимум 2 гола, причем дважды по 2 им забил Блэкпул (это даже не Чемпионшип). Бристоль же в Кубке удержал нулевую ничью.

Thank you for your support in Bristol tonight, Reds pic.twitter.com/dxS7x9PcNF - Nottingham Forest (@NFFC) January 26, 2024

Словом, результаты так себе. Вот только уязвимость Ноттингема обманчива – под руководством Нуну команда победила Манчестер Юнайтед (2:1) и Ньюкасл (3:1), а поражения от Борнмута и Брентфорда прошли в условиях перестрелки (по 2:3). В последних шести поединках "лесники" лишь раз забили менее одного гола. Арсенал не имеет права относиться к такому сопернику свысока.

Ноттингему прямо сейчас немного недостает глубины состава. Сказывается ставка на африканцев, которых выгребли сборные на КАН. Особенно страдает оборона, что заметно по счетам.

Большие 5 европейских лагерей clubs с самыми игроками в AFCON:



?????? Nottingham Forest - 4

Montpellier - 4

Reims - 4

OM-3

Toulouse - 3

Bayer Leverkusen - 3 - We Global Football (@We_Global) January 30, 2024

Кадровая ситуация

Список отсутствующих Арсенала смотрится привычно. Томиясу и Эльнени в сборной (египтянин уже вылетел), Тимбер и Партей восстанавливаются от травм, Виейра тоже в лазарете – впрочем, перед матчем с Ноттингемом возникли серьёзные вопросы касательно двух лидеров. Райс и Габриэль покинули поле в конце второго тайма против Кристал Пелас, почувствовав дискомфорт в мышце (по другой версии – в подколенном суставе).

Участие обоих во встрече с Ноттингемом будет зависеть от результата фитнес-тестов, которые сдадут перед игрой. Инсайдеры в один голос сообщают о готовности Райса к матчу, а по Биг Габи информации не было. Если он не сможет выйти на поле, его место займет Кивиор. В таких условиях Зинченко станет безальтернативным на левом фланге обороны.

Ноттингем пострадал от Кубка Африки больше всех клубов Европы. В сборных оказались сразу шесть футболистов основного ростера – Айна, Боли, Куяте, Ниахате, Орье и Сангаре. Вчера вылетели два сенегальца, но они будут доступны уже в следующем туре АПЛ. Кроме того, в лазарете остаются Авоньи и Фелипе, а Тавареш не сможет сыграть по условиям аренды.

Ориентировочные составы на матч Ноттингем Форест – Арсенал

Ноттингем Форест: Тёрнер – Монтиэль, Омобамиделе, Мурильо, Тоффоло – Данилу, Мангаля – Домингес, Ейтс, Хадсон-Одой – Вуд

Арсенал: Райя – Вайт, Салиба, Габриэль, Зинченко – Райс – Сака, Эдегор, Хаверц, Мартинелли – Жезус

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Арсенал безусловным фаворитом матча АПЛ. На победу подопечных Микеля Артеты дают 1:41, а на триумф Ноттингем Форест – 8:40. Ничья была оценена коэффициентом 5.00.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.69, аналогичный тотал меньше – 2.23. Гол Александра Зинченко умножит вашу ставку на 7.00, а Букайо Сака – на 2.60.

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