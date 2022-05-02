Манчестер Юнайтед после поражения от Арсенала упустил реальные шансы на Лигу чемпионов, но команде было рано расслабляться в ожидании нового тренера. Во-первых, "красные дьяволы" рисковали упасть в зону Лиги конференций (отрыв составлял всего три очка), а во-вторых – публика требовала остановки 3-матчевой безвыигрышной серии в АПЛ. Именно поэтому в домашнем матче против Брентфорда манкунианцев ничья не устраивала. Тем более, что это была последняя домашка МЮ в сезоне.

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Поединок оказался довольно ровным по игре, однако МЮ демонстрировал более высокий класс в завершающей фазе атак. Открыть счёт, однако, могли именно "шмели" – это Янссон при подаче с правого фланга забросил мяч за спину Де Хеа. Давид успел перевести сферу над каркасом своих ворот, а его партнеры ответили взятием ворот соперника. Случилось это на 9-й минуте: Далот забросил мяч на ход Эланге, тот прострелил в штрафную, а Бруно Фернандеш спокойно замкнул – 1:0. Это был 50-й гол португальца в АПЛ.

Брентфорд мог сравнять счёт на 22-й минуте в результате подачи Эриксена на линию вратарской, но Тони головой пробил над перкладиной. Впрочем, вторая половина первого тайма прошла прошла при доминировании "дьяволов". В частности, на 26-й минуте Роналду претендовал на пенальти (не дали, хотя повод был), на 33-й Мата запорил шедевральный ассист Рона пяткой в ​​штрафной (Хуан бахнул мимо ближней штанги), а на 43-й лайнсмен отменил гол КР7 – нападающий попал в офсайд.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе МЮ. После перерыва же хозяева могли удвоить его – на 50-й минуте Далот обыгрался с Роналду и попал в перекладину при попытке перебросить голкипера, а на 55-й Бруну Фернандеш благодаря разрезной передаче Матича вышел один на один. Впрочем, его удар прошел мимо дальней штанги. Брентфорд, в свою очередь, огрызнулся рядом неплохих атак, причем в одной из них Де Хеа парировал выстрел Тони метров из семи.

Ближе к 60-м минутам показалось, что Брентфорд перехватил инициативу, но тут в дело вмешался Роналду. На 61-й он получил заброс на ход правым флангом, опередил Генри, вошел в штрафную и был сбит – пенальти! Криш уверенно его реализовал. 2:0!

После этого атакующий азарт "шмелей" сошел на нет, а на 72-й минуте МЮ добил их третьим голом. Его провёл Варан, замкнувший подачу с углового ударом с лёту. 3:0! Этим Рафаель поставил точку во встрече.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 58 очков, оставшись на шестой позиции с отставанием от пятой в три очка и пять очков – от четвёртой. При этом Тоттенхэм и Арсенал, которые держатся на них, провели на два матча меньше. Брентфорд, оставшись с 40 зачётными баллами в активе, держится четырнадцатым.

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