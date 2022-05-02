Брентфорд у рамках 36-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від МЮ на Олд Траффорд (0:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед після поразки від Арсенала втратив реальні шанси на Лігу чемпіонів, але команді було зарано розслаблятись в очікуванні нового коуча. По-перше, "дияволи" ризикували впасти у зону Ліги конференцій (відрив становив всього три очки), а по-друге – публіка вимагала зупинки 3-матчевої безвиграшної серії в АПЛ. Саме тому в домашньому матчі проти Брентфорда манкуніанців нічия не влаштовувала. Тим паче, що це була остання домашка МЮ в сезоні.

Поєдинок виявився доволі рівним по грі, однак МЮ демонстрував значно вищий клас у завершальній фазі атак. Відкрити рахунок, однак, могли саме "джмелі" – це Янссон при подачі з правого флангу закинув м'яч за комірець Де Хеа. Давід встиг перевести сферу над каркасом, а його партнери відповіли взяттям воріт Брентфорда. Гол прилетів на 9-й хвилині: Далот виконав закидання на хід Еланзі, той прострілив у штрафний, а Бруну Фернандеш спокійно замкнув – 1:0. Це був 50-й забитий м'яч португальця в АПЛ.

Брентфорд міг зрівняти рахунок на 22-й хвилині внаслідок подачі Еріксена на лінію воротарського, але Тоні головою пробив над поперечкою. Втім, друга половина першого тайму пройшла за домінування "дияволів". Зокрема, на 26-й хвилині Роналду претендував на пенальті (не дали, хоча привід був), на 33-й Мата запоров шедевральний асист Рона п'яткою в штрафному (Хуан бахнув повз ближню стійку), а на 43-й лайнсмен скасував гол КР7 – нападник потрапив у офсайд.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги МЮ. По перерві ж господарі могли подвоїти її – на 50-й хвилині Далот обігрався з Роналду й влучив у поперечку при спробі перекинути голкіпера, а на 55-й Бруну Фернандеш завдяки розрізній передачі Матіча вийшов сам на сам. Втім, його удар пройшов повз дальню стійку. Брентфорд, своєю чергою, огризнувся низкою непоганих атак, причому в одній з них Де Хеа парирував постріл Тоні метрів із семи.

Ближче до 60-х хвилин здалося, що Брентфорд перехопив ініціативу, але тут у справу втрутився Роналду. На 61-й він отримав закидання на хід правим флангом, випередив Генрі, увійшов у штрафний і був збитий – пенальті! Кріш впевнено його реалізував. 2:0!

Після цього атакувальний азарт "джмелів" зійшов нанівець, а на 72-й хвилині МЮ добив їх третім голом. Його провів Варан, який замкнув подачу з кутового ударом з лету. 3:0! Таким чином, Рафаель поставив крапку в зустрічі.

Манчестер Юнайтед набрав 58 очок, залишившись на шостій позиції з відставанням від п'ятої у три очки й у п'ять очок – від четвертої. При цьому Тоттенхем і Арсенал, які тримаються на них, провели аж на два матчі менше. Брентфорд, залишившись з 40 заліковими балами в активі, тримається чотирнадцятим.