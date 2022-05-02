Накануне 32-летний украинец вышел на последние минуты проигранного матча против Арсенала (1:2), а сегодня получил игровую практику в поединке молодежки. На 28-й минуте Ярмоленко стал автором забитого мяча, сделав счет 3:0.

Арсенал одержал непростую победу над Вест Хэмом, вернувшись в зону ЛЧ – Ярмоленко сыграл 15 минут

После перерыва украинец еще и ассистировал партнеру. Это произошло на 60-й минуте, а на 69-й Ярмоленко заменили при счете 4:0. Финальный результат – 5:0 в пользу Веста Хэма U-23.

В сезоне 2021/22 Андрей сыграл за Вест Хэм 30 матчей во всех турнирах. Забил 4 гола и отдал 4 ассиста (включая сегодняшние). Вест Хэм U-23 занимает второе место в молодежной Премьер-лиге, отставая от Ман Сити на 6 очков.

Напомним, 30 июня у Ярмоленко истекает контракт с Вест Хэмом. Украинец отмечал, что, скорее всего, сменит клуб, ведь новое соглашение ему не предлагают.

Эвертон – Челси: Миколенко заставил Лэмпарда выругаться и чуть не превратился из титана в антигероя матча жизни в АПЛ