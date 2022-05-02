"Красные дьяволы" уже объявили, что со следующего сезона командой будет руководить Эрик Тен Хаг. Нидерландец дорабатывает в Аяксе, но уже начал подробно изучать свою будущую команду. Ранее сообщалось, что одним из главных требований Тен Хага было иметь решающий голос по трансферам. Уже не одного игрока Аякса связывали с переходом в Манчестер Юнайтед. Очередной кандидат – аргентинский центрбек Лисандро Мартинес, сообщает нидерландское издание SoccerNews.

Тен Хаг уже готовит Манчестер Юнайтед к чистке – под вопросом даже статус капитана

По информации источника, Тен Хаг настоял, чтобы 24-летний игрок попал в шорт-лист кандидатов на усиление центра обороны. В этой зоне манкунианцев ожидают серьезные перемены. На Акселя Туанзебе и Эрика Байли уже не рассчитывают, а Харри Магуайр не демонстрирует должного уровня игры. Более того, капитана МЮ беспощадно критикуют фанаты и требуют покинуть клуб.

Следует заметить, что Лисандро Мартинес перебрался в Амстердам летом 2019 года. С тех пор аргентинец сыграл за Аякс 120 матчей (6 голов и 6 ассистов), а его трансферная стоимость выросла почти втрое – с 11 до 30 млн евро.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий