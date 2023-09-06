Вингер сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони рискует своим местом в команде из-за обвинений в жестоком поведении.

После заявления бывшей девушки бразильца о нападении полиция проводит расследование относительно его действий. Антони исключили из состава сборной Бразилии, но это может быть лишь началом проблем.

"Мои отношения всегда были бурными": звезда МЮ попытался оправдать позорное поведение, обвинив жертву

Как сообщает Telegraph, женские организации, защищающие жертв насилия, обратились к руководству Манчестер Юнайтед с просьбой отстранить бразильца от команды. Манкунианцы не сделали никакого официального заявления по делу Антони, впрочем, Mufcmpb со ссылкой на UOL информирует, что "красные дьяволы" рассматривают возможность исключить игрока из своего состава.

Напомним, Антони уверяет, что все обвинения против него являются ложными, и футболист намерен доказать свою невиновность.

Арсенал дожал МЮ в матче АПЛ – 116-миллионный герой запугивает Украину, Зинченко начинает гол, безжалостный VAR