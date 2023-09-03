Александр Зинченко попал в стартовый состав впервые за почти 4 месяца. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Почти 80 передач манкунианцев за первые 10 минут, преимущество в контроле мяча, но при этом аж НОЛЬ в финальную треть. А вот Арсенал с первого же момента должен был забивать. На 13 минуте Мартинелли запустили в прорыв, бразилец выждал паузу и набросил в центр штрафной. А там Далот неудачно сыграл головой, но и Хаверц очень неуклюже пробил, Нкетиа попытался подхватить, однако Мартинес выцарапал снаряд из-под ноги.

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Сака блестяще подал левой с правого угла поля, а вот Райс каким-то чудом не попал головой с нескольких метров. Давит прессинг-машина Артеты, но пропускает с первого же момента. И вновь небрежный Хаверц, поперечным пасом переводивший в центр на Эдегора. Эриксен развернул быструю контру, Кай здесь еще и не смог его догнать, а Рашфорд от рук Рэмсдейла и стойки попал в правый угол. МЮ радовался лишь 110 секунд. Что значит возвращение к старым-добрым конспектам! Зинченко подключился и разыграл через Нкетию и Мартинелли (успел еще и пяточкой обыграться). Габриэл идеально выкатил в центр, а Эдегор не дал Онани ни единого шанса.

Рашфорд вновь врывается в штрафную, опека только номинальная, но на этот раз подводит прицел. Линделеф на фланге очень рискованно срывал атаку. Мог судья при желании и красную показать. Зато Сака шипами сзади проехался по мышцам Фернандеша. В обоих случаях только по желтой. Онана имеет больше всего точных пасов за первый тайм (30) после Салиба (31). Очень полезное средство против высокого прессинга Арсенала получил Тен Хаг в лице экс-голкипера Аякса.

Очень скромный МЮ в атаке, но и команде Артеты нелегко проходить насыщенную оборону – наиграли лишь на менее чем 1 ожидаемый гол. Убийственный момент от гостей на 55 минуте. Бруну роскошным пасом выводит почти во вратарскую Марсьяля – Рэмсдейл. Добивание Рашфорда блокирует Уайт. Хаверц красиво завалился в коробочке с Ван-Биссаки и Каземиро. Энтони Тейлор, который был неподалеку эпизода, сначала назначил пенальти, однако с помощью VAR передумал.

Зинченко очень неплохо подает в район дальней стойки, но выносит оттуда... Бруну! Хойлунд дебютирует на 67 минуте, Магуайр меняет Мартинеса, который перед тем в грубом подкате контру Арсенала не сорвал, но на желтую присел и повреждение получил. Онана получает желтую, потому что затягивал с введением мяча в игру. На 67 минуте. Нет слов. Артета хватается за голову после удара Мартинелли рядом со стойкой. Ну такое, до ворот метров 20 было. Зинченко, Нкетиа и Хаверц на 77 минуте уступили место на поле Томиясу, Жезусу и Виейри. Первые ходы Артеты.

Безумный момент запорол Сака на 81 минуте. Мартинелли высмеял оборону Антони и Фернандеша, перевел в центр, где Жезус и Эдегор разыграли справа. Уайт выкатил идеально под расстрел на границу вратарской, но Сака пробил прямо в ноги Онани. Джонни Эванс также дебютирует, меняя Линделефа. Вот так пара в центре обороны МЮ доигрывает! Жесткий отбор против Жезуса, Каземиро бросает в разрез, Гарначо легко расправляется с Рэмсдейлом, но минимально опережает Салиба – офсайд, VAR и здесь отменяет все.

Нельсон очень активно зажигает левый фланг после замены Мартинелли, заставляя трибуны массово вставать и охать. Что интересно, выпустил Артета именно Риса, а не Троссара или Смита-Роу! И все же на 90+6 Сака подает угловой, а Райс показывает, чего стоил более 116 миллионов евро блестящим ударом с разворота. Фантастическая развязка. Нам еще против этого невероятного Деклана играть 9 сентября матч отбора Евро-2024. Судья компенсировал 8 минут, однако Арсенал установил счет 3:1 аж на 90+11. Вийера бросил в прорыв Жезуса, а тот просто уничтожил оборону МЮ.

А сколько же фанатов "канониров", которые приобрели билетик и заблаговременно покинули трибуны, даже не увидели эту нереальную кульминацию шоу. Арсенал вырывает свои 10 очков, сравниваясь с Тоттенхэмом, Ливерпулем и Вест Хэмом, идущими выше лишь благодаря несколько лучшей разнице мячей. Над этим квартетом лишь Манчестер Сити - единственный, кому удалось собрать максимум баллов. МЮ остается верным традиции выигрывать дома и проигрывать в гостях - это 6 очков и 11 строчка.