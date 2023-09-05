"Из уважения к моим фанатам, друзьям и семье я чувствую себя обязанным публично рассказать о ложных обвинениях, жертвой которых стал. С самого начала относился к этому вопросу серьезно и с уважением, предоставив надлежащие разъяснения полиции.

Девушка обвинила лидера Манчестер Юнайтед в нападении – у нее сместился грудной имплант

Полицейское расследование проводится в рамках процесса правосудия, поэтому я не могу обнародовать его содержание. Однако могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.

Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то в свидетельских показаниях или в интервью, она представляет разные версии событий. Таким образом, я решил публично опровергнуть выдвинутые обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов. Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности", – написал бразилец в своих соцсетях.

Напомним, что по обвинению девушки Антони исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьские матчи

Арсенал дожал МЮ в матче АПЛ – 116-миллионный герой запугивает Украину, Зинченко начинает гол, безжалостный VAR