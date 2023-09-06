Вінгер збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед Антоні ризикує своїм місцем в команді через звинувачення в жорстокій поведінці.

Після заяви колишньої дівчини бразильця про напад поліція проводить розслідування щодо його дій. Антоні виключили зі складу збірної Бразилії, але це може бути лише початком проблем.

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Як повідомляє Telegraph, жіночі організації, які захищають жертв насилля, звернулися до керівництва Манчестер Юнайтед з проханням відсторонити бразильця від команди. Манкуніанці не зробили жодної офіційної заяви щодо справи Антоні, втім, Mufcmpb з посиланням на UOL інформує, що "червоні дияволи" розглядають можливість виключити гравця зі свого складу.

Нагадаємо, Антоні запевняє, що всі звинувачення проти нього є хибними, і футболіст має намір довести свою невинність.

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