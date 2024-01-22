МЮ предложил клубам из чемпионата Саудовской Аравии подписать Антони и Санчо, информирует Evening Standard.

Опальная звезда Манчестер Юнайтед не планирует покидать клуб зимой – контракт подходит к концу по завершении сезона

Этих игроков считают в клубе лишними и намерены немного компенсировать расходы на их трансферы. За Антони и Санчо Манчестер Юнайтед рассчитывает выручить по 50 млн евро. Также "красные дьяволы" могут попрощаться с Каземиро и Вараном, однако француз, скорее всего, покинет клуб бесплатно, поскольку отказался продлевать контракт, который завершается летом 2025 года.

Напомним, что Антони присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022-го за 95 млн евро, но отметился лишь 8 голами и 3 ассистами в 66 матчах. Санчо стал игроком МЮ летом 2021-го за 85 млн евро и был немного результативнее – 12 голов и 6 ассистов в 82 поединках. В январе Джейдон перешел в Боруссию Д на правах аренды.

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