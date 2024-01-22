МЮ запропонував клубам із чемпіонату Саудівської Аравії підписати Антоні та Санчо, інформує Evening Standard.

Опальна зірка Манчестер Юнайтед не планує покидати клуб взимку – контракт добігає кінця по завершенні сезону

Цих гравців вважають у клубі зайвими та мають намір трохи компенсувати витрати на їхні трансфери. За Антоні і Санчо Манчестер Юнайтед розраховує виручити по 50 млн євро. Також "червоні дияволи" можуть попрощатись і з Каземіро та Вараном, проте француз, скоріш за все, покине клуб безкоштовно, оскільки відмовився продовжувати контракт, який завершується влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Антоні приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2022-го за 95 млн євро, але відзначився лише 8 голами та 3 асистами у 66 матчах. Санчо став гравцем МЮ влітку 2021-го за 85 млн євро та був трохи результативнішим – 12 голів та 6 асистів у 82 поєдинках. В січні Джейдон перейшов до Борусії Д на правах оренди.

"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд