Манчестер Юнайтед объявил, что клуб согласился продать Фреда в Фенербахче.

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Уже завтра бразилец должен вылететь в Турцию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт со стамбульским грандом. Стоимость перехода клубы не разглашают.

Напомним, что Фред выступал за Манчестер Юнайтед с 2018 года, в общем сыграв 213 матчей, отметившись 14 голами и 19 ассистами. Бразилец немало поиграл и за Шахтер – с 2013-го по 2018-й. За этот период хавбек отыграл за "горняков" 155 поединков, забив 15 голов и отдав 15 ассистов.

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