Манчестер Юнайтед оголосив, що клуб погодився продати Фреда у Фенербахче.

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Вже завтра бразилець має вилетіти до Туреччини, аби пройти медогляд та підписати контракт зі стамбульським грандом. Вартість переходу клуби не розголошують.

Нагадаємо, що Фред виступав за Манчестер Юнайтед з 2018 року, загалом зігравши 213 матчів, відзначившись 14 голами та 19 асистами. Бразилець чимало пограв і за Шахтар – з 2013-го по 2018-й. За цей період хавбек відіграв за "гірників" 155 поєдинків, забивши 15 голів та віддавши 15 асистів.

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